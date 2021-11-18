Проект DHL, Shell и Grundfos для автомобильных грузоперевозок обеспечивает сокращение выбросов CO2 на 85%

Пилотный проект компаний DHL, Shell и Grundfos под названием Bio-LNG для автомобильных грузоперевозок обеспечивает сокращение выбросов CO2 на 85% по сравнению с использованием обычного дизельного топлива.

В июне 2021 года компания DHL Freight совместно с брендом Shell приступила к пилотному внедрению решения Bio-LNG (биосжиженный природный газ из экологически чистой биомассы) на трех самосвалах для сокращения выбросов CO2 при грузовых автомобильных перевозках для клиента DHL, фирмы Grundfos.

За первые пять месяцев тестирования объем вывозимого СПГ сократился на 87 тонн. Это соответствует выбросам, полученным в результате пробега, составляющего более 89 900 км, достигнутого грузовым автомобилем с дизельным двигателем и представляет собой сокращение выбросов CO2 на 85%.

На логистическую отрасль в настоящее время приходится 11% мировых выбросов углерода. Чтобы бороться с изменением климата, транспортному сектору нужна настоящая декарбонизация. Для DHL Freight, экологически чистые топливные решения являются ключевым рычагом для изменения топливного баланса и сокращения выбросов углерода при грузовых автомобильных перевозках.

Инвестиции не только в экологически чистое топливо, но и в проекты обновления парка, модернизации двигателей и повышения эффективности снижают влияние логистической цепочки поставок, в которой принимает участие множество посредников. Соответствующее заявление сделал Уве Бринкс, генеральный директор DHL Freight

Альтернативный вид топлива внедряется для улучшения линейных перевозок Grundfos между производственными площадками в Бьеррингбро, Дания, и в Лонгвиль-ле-Сен-Авольд, Франция. Предлагая возможность использования более экологичных альтернатив, компания делает ещё один шаг к так называемым чистым автомобильным грузоперевозкам в соответствии с дорожной картой устойчивого развития Deutsche Post DHL Group до 2030 года.

Shell увеличивает объемы поставок особого вида СПГ, чтобы предложить дальнейшее сокращение выбросов вплоть до углеродной нейтральности. С начала 2022 года компания предложит новый вид топлива для всей своей сети в Нидерландах,

К 2030 году Deutsche Post DHL Group планирует инвестировать 7 миллиардов евро в климатически нейтральные логистические решения.