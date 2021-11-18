 

BMW работает над проектом Concept XM

18.11.2021, 14:38, Новости дня
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Немецкий автомобильный гигант BMW намерен расширить линейку электрокаров.

Известно, что в настоящее время специалисты бренда ведут активную работу по выпуску электрического внедорожника. Кроме того, производитель заинтересован в выходе «заряженной» версии автомобиля, который пока называют BMW Concept XM. В компании тщательно скрывают любые технические параметры и особенности модели.

Вместе  с тем частично рассекретят транспортное средство 29 ноября. Эксперты предполагают, что автомобиль получит гибридную платформу, предполагающую использование 4,4-литрового двигателя и электромотора. Пока сведения о запасе хода не объявлены производителем.



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