BMW работает над проектом Concept XM

Немецкий автомобильный гигант BMW намерен расширить линейку электрокаров.

Известно, что в настоящее время специалисты бренда ведут активную работу по выпуску электрического внедорожника. Кроме того, производитель заинтересован в выходе «заряженной» версии автомобиля, который пока называют BMW Concept XM. В компании тщательно скрывают любые технические параметры и особенности модели.

Вместе с тем частично рассекретят транспортное средство 29 ноября. Эксперты предполагают, что автомобиль получит гибридную платформу, предполагающую использование 4,4-литрового двигателя и электромотора. Пока сведения о запасе хода не объявлены производителем.