Новый кроссовер Exeed VX появился у дилеров бренда Exeed в Москве

Компания Exeed объявила о начале поставок кроссоверов Exeed VX на российский рынок.

В частности, в Сети уже опубликовали первые снимки с парковки в Москве. Автомобиль получил разные оттенки кузова, и версии салона в черном и белом цвете. Напомним, кроссовер Exeed VX обладает трехзонным климат-контролем, цифровой приборной панелью, а также увеличенным мультимедийным экраном. Еще одним достоинством указали панорамную крышу и камеру кругового обзора.

Пока в компании не называют стоимость кроссоверов Exeed VX для российского рынка. Предполагается, что под капотом установят 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 249 л.с. Во всех версиях установили систему полного привода и роботизированную коробку передач.