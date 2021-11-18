 

Новый кроссовер Exeed VX появился у дилеров бренда Exeed в Москве

18.11.2021, 14:38, Новости дня
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Компания Exeed объявила о начале поставок кроссоверов Exeed VX на российский рынок.

В частности, в Сети уже опубликовали первые снимки с парковки в Москве. Автомобиль получил разные оттенки кузова, и версии салона в черном и белом цвете. Напомним, кроссовер Exeed VX обладает трехзонным климат-контролем, цифровой приборной панелью, а также увеличенным мультимедийным экраном. Еще одним достоинством указали панорамную крышу и камеру кругового обзора.

Пока в компании не называют стоимость кроссоверов Exeed VX для российского рынка. Предполагается, что под капотом установят 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 249 л.с. Во всех версиях установили систему полного привода и роботизированную коробку передач.



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