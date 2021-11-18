Скандалы: Личная жизнь без Кабо-Верде

Наталья Поклонская, не доехав до места свое назначения послом, ответила на самые личные вопросы

Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую российским послом в африканской стране еще 13 октября. Прошел уже месяц, но Наталья все ещё не приступила к своим обязанностям. На главной странице российского посольства в Кабо-Верде начальником до сих пор указан Владимир Соколовский.

— В форме дипломата вы меня уже видели. Всему свое время, — загадочно ответила Наталья, — Сейчас я не в отпуске, я просто сейчас жду… Решаются технические вопросы. Вы обо всем узнаете. Когда я туда поеду, я не прекращу общаться с подписчиками. Планирую, что будет много фотографий. Буду показывать красоты моря, достопримечательности.

О ссоре с руководством ЛНР

Летом этого года стало известно, что символа «крымской весны» — Наталью Поклонскую не пустили на территорию Луганской Народной Республики к родственникам.

— Почему — это нужно спрашивать у руководства ЛНР. Я хотела туда со своим проектом. Хотела побеседовать с людьми, которые прошли войну. Хотела собрать стариков наших, сварить полевую кашу, подарить подарки, раздать продукты. Самая главная моя цель была в том, чтобы посетить бабушку. Она ещё была жива, ей было 94 года. Я хотела увидеться и может, попрощаться. Меня не пустили с аргументацией, что в Луганске ковид. Бабушка все поняла, мы пообщались по видеосвязи.

По словам Натальи Поклонской ее не пустили в ЛНР после того, как она дала интервью журналисту Антону Красовскому (работает на RT).

— Там я сказала, что жители Донбасса хотят мира, что они обычные люди, которые не хотят жить в разрухе. Я не говорю как живут руководители ЛНР и ДНР и где они живут. У них все хорошо. Я говорю про других людей. Про больницы, в которых нет отопления. Дядя у меня попал в больницу, он тоже умер недавно, месяц назад. Он заболел, в больницах нет отопления. Дядя попал в местную больницу и умер. Когда он лежал, ему по очереди давали кислородную маску — одну на всех. Каждый день он дышал по два раза. Мы доставали дополнительные маски, отправляли туда. Конечно, сложно жить в таких условиях.

Хотите стать президентом?

По поводу президентства — я вообще об этом не думаю. И партию свою создавать пока не планирую.

Любимая книга

— У меня нет любимой книги. Я ее еще ищу. Сейчас я читаю Дэна Брауна «Точка обмана». Этот автор — такой пророк современности, мне кажется. Он пишет вроде бы фантастические вещи, но посмотришь вокруг и понимаешь — вроде и не такие и фантастические. Люблю «Божественную комедию» Данте Алигьери. «Оставь надежду всяк сюда входящий»” — такую табличку надо повесить над кабинетом некоторых чиновников. Из сериалов советую посмотреть «Утраченный символ» по роману Дэна Брауна. Там всякие тайны и загадки масонской ложи. Интересно. Нам с дочкой нравится.

В чем секрет стройности?

— Это, конечно, режим питания. Но, вообще, секрет стройности знает моя дочка. Вот она стройная. Конечно, надо стараться на ночь не кушать — только чай ромашковый или мятный. Правда, есть грешок — иногда на ночь можем съесть по бутерброду. Бывает, что хочется себя порадовать и что-то схомячть, как говорит моя дочь. Чтобы морально не страдать. Но часто так делать не надо.

Когда замуж?

Это такой вопрос очень… Над этим надо хорошо подумать.

О хронической бессоннице

-Я ложусь спать рано — ориентировочно в 22:00. И рано просыпаюсь. При этом раньше нервничала и просыпалась в три-четыре часа ночи. Все нормальные люди спят, а я сижу с бессонницей. Потом я перестала нервничать и даже какой-то период времени не просыпалась. Но иногда это возвращается, наверное от какого-то перенапряжения. Совет: если у вас такая же проблема — берите книгу, включайте телефон, берите наушники и слушайте что-нибудь развивающее. Учите языки, учите уроки. Главное, не нервничать.

О выходе на бессмертный полк с портретом Николая II

— Николай Второй, конечно, не принимал участие в Великой Отечественной войне. Он не мог этого сделать, потому что его убили. После этого история начала развиваться по-другому. Те люди, которые погибли за веру, защищая нашу свободу, для меня они все — герои.

По словам Наталии, эта история не прошла для нее безнаказанно.

— Прислали письмо из Генеральной прокуратуры. 22 июня 2016 написал первый заместитель генпрокурора, я об этом раньше не рассказывала. ”Вы совершили неуместное действие, идущее вразрез с уставом движения Бессмертный полк, вызвав многочисленные публикации, в том числе критического содержания. Допустив нарушение кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации». Поэтому я наказана. Но я очень рада этому наказанию — значит все верно сделала.

Спустя 3 месяца Поклонская была освобождена от должности прокурора Крыма. Первые слухи об отставке появились в июле — сразу после того самого наказания. По словам Натальи, она ушла из прокуратуры без права на пенсию: «Не хватило стажа».

— Но не будем о пенсии. Я ещё молодая, не смотрите на мои анкетные данные — я шифруюсь. Шучу.

Что играете на гитаре?

Гитара осталась в Крыму, сейчас уроки приостановлены. Пока я учусь играть песню “Я спросил у ясеня”. Потом разучу «Если у вас нету тети».

В чем счастье?

В гармонии. В семье, внутри себя, в личной жизни, на работе.