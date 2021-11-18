Модные куртки на зиму-2022: какие модели будут в тренде и позволят выглядеть как фешен-блогеры

Трудно представить себе зиму без теплой куртки. Пуховики, парки и анораки вытеснили из гардероба модниц тяжелые дубленки и шубы. Невесомые куртки дарят ощущение тепла и комфорта, но в то же время красиво завершают любой повседневный образ. Если вы выберите трендовую модель, вы сможете делать стильные фото для “Инстаграма” точно так же, как делают это модные фешен-блогеры.

Зимняя мода этого сезона предлагает нам разнообразие верхней одежды. Фаворитами улиц станут стеганые куртки, бомберы, удлиненные пуховики и изделия оверсайз. В тренды ворвались винтажные и принтованные модели.

По-прежнему актуальными остаются парки всех расцветок. К ним добавятся горнолыжные анораки в альпийских мотивах. Идей модных образов с зимними куртками не счесть. Представляем вашему вниманию наиболее интересные из них.

Короткая куртка с леопардовым принтом

Нидерландская модель Роми Стрейд планирует ходить этой зимой по улицам Европы в ярких комплектах, состоящих из коротких дутых курток оверсайз и утепленных штанов. Подобный вариант оценят модницы постсоветского пространства, которые обожают зимние комплекты “куртка + штаны”. Чем ярче и необычнее, тем лучше.

Это может быть двойка с леопардовым принтом, комплект в золотистом оттенке с блестящими микрочастицами или радужный пуховый костюм. Любой из этих вариантов способен сделать из вас звезду “Инстаграма”.

Байкерские модели

Если мы говорим о винтажных моделях, первым делом на ум приходят просторные байкерские косухи с контрастной меховой оторочкой и потертостями. Небрежный шик – это то, что нужно при составлении стильного образа тотал блэк.

Кстати, такую вещь можно носить не только с черными джинсами и свитерами. Байкерскую куртку можно надевать с офисными костюмами или трикотажными длинными юбками. Выбирая меховую косуху, не забывайте о нюансах посадки. Куртка должна сесть по фигуре либо быть преувеличенно объемной.

Стеганые бомберы

Эта модель обволакивает тело не хуже пухового одеяла. Накладные карманы и меховой воротник создают стильный внешний вид. Выбирайте белый стеганый бомбер и носите его с базовыми джинсами, классическими брюками и любой удобной обувью. Многие стритстайлеры вдохновляются именно этим фасоном верхней одежды.

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Куртка-авиатор

Еще одна винтажная армейская модель, которая приобрела актуальность в наши дни. Бежевые авиаторы с белоснежными воротничками эффектно смотрятся с трикотажными юбками или черными леггинсами. Винтажные мотивы являются главным трендом уличной моды в сезоне 2021/22.

Пуховики

Самым практичным фасоном зимней верхней одежды по-прежнему остаются пуховики. В этом сезоне актуальные модели имеют несколько нюансов. Укороченные пуховики полностью потеряли облегание по фигуре и имеют силуэт оверсайз.

А вот длинные модели могут быть приталенными, чтобы не делать вашу фигуру громоздкой. В моде прямой силуэт и модели с запахом, больше похожие на уютный стеганый плед.

Обратите внимание на пуховики А-силуэта, трапециевидные или асимметричные. Носить все эти модели можно с кожаными легинсами или джинсами прямого кроя.

Парки

Удлиненная свободная куртка с капюшоном уже давно стала непременным атрибутом зимних коллекций. Каждый новый сезон меняются лишь детали. В этом сезоне парка стала еще более просторной, позволяющей надевать под себя несколько трикотажных слоев.

Если вы хотите отойти от обыденности в образе, комбинируйте парку с женственными элементами гардероба: цветочными юбками из плотной ткани и трикотажными платьями.