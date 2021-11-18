Генерал-майор Владимир Попов рассказал о самом провальном истребителе США

Американский истребитель F-35 стал самым неудачным авиаизобретением страны. Российский летчик Владимир Попов пояснил о неудачах самолета.

Вашингтон в погоне за новым вооружением потратил миллиарды долларов на создание современных самолетов. В спешке был разработан F-35, который на данный момент является самым дорогим и в то же время самым неудачным истребителем в мире. Уже после запуска производства и первых проб были обнаружены множество недостатков и неисправностей.

Владимир Попов сообщил, что сейчас лишь 30% самолетов готовы к работе, а все остальные находятся на модернизации или вовсе законсервированы. Именно такую наполовину готовую партию закупила Великобритания, и уже через некоторое время начались проблемы в эксплуатации этих машин. На прошлой среде в своем твиттере Министерство обороны Соединенного Королевства опубликовало новость о крушении истребителя, который совершал плановый полет над Средиземным морем. Пилот F-35 смог успешно катапультироваться. В стране начали расследование по факту случившегося.

Ранее выяснилось, что Польша также решила обновить свой арсенал и закупила несколько этих истребителей, потратив на это все свои деньги. Теперь понятно, что потраченные средства Варшавы напрасны, так как неудачный F-35 не сможет противостоять российским С-400 со стороны Белоруссии. Об этом информирует Полит Эксперт.

Источник: politexpert.net