“Наш край”: Правительство не в состоянии предотвратить веерные отключения энергии, поэтому маскирует их под технические работы

“За все годы независимости Украины не было ситуации, когда массово начали бы выводить на “плановые технические работы”, как это сейчас называют, десятки энергогенерирующих блоков в холодное время года. Эти работы на то и плановые, чтобы выполнять их в летний, теплый, сезон. А теперь пригород Киева при минусовой температуре на 10 дней, на 10 часов ежедневно, оставили без света. Те, кто использует электричество для отопления и приготовления пищи, оказались в ужасных условиях”, – отметил политик.

Он добавил, что фактически веерные отключения начались не только в Киевской области.

“Информация об аналогичных якобы “технических работах” появляется в социальных сетях чуть ли не из всех регионов Украины. В частности, о продолжительных технических отключениях сообщают из Львовской, Волынской и Ровенской областей. Главный вопрос – каким образом правительство планирует обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии в больницы, которые попадают под географию отключений? Ведь аппараты ИВЛ не могут работать без электроэнергии, а аварийные генераторы, которые на случай отключений находятся в медицинских учреждениях, смогут в лучшем случае обеспечить потребности только реанимационных отделений”, – сказал Мазурчак.

В связи с этим в партии “Наш край” призвали срочно принять меры по обеспечению больниц дополнительными мощностями генераторов и проверить компании, которые начали массово отключать электроэнергию.

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