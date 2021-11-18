 

“Наш край”: Правительство не в состоянии предотвратить веерные отключения энергии, поэтому маскирует их под технические работы

18.11.2021, 14:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“За все годы независимости Украины не было ситуации, когда массово начали бы выводить на “плановые технические работы”, как это сейчас называют, десятки энергогенерирующих блоков в холодное время года. Эти работы на то и плановые, чтобы выполнять их в летний, теплый, сезон. А теперь пригород Киева при минусовой температуре на 10 дней, на 10 часов ежедневно, оставили без света. Те, кто использует электричество для отопления и приготовления пищи, оказались в ужасных условиях”, – отметил политик.

Он добавил, что фактически веерные отключения начались не только в Киевской области. 

“Информация об аналогичных якобы “технических работах” появляется в социальных сетях чуть ли не из всех регионов Украины. В частности, о продолжительных технических отключениях сообщают из Львовской, Волынской и Ровенской областей. Главный вопрос – каким образом правительство планирует обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии в больницы, которые попадают под географию отключений? Ведь аппараты ИВЛ не могут работать без электроэнергии, а аварийные генераторы, которые на случай отключений находятся в медицинских учреждениях, смогут в лучшем случае обеспечить потребности только реанимационных отделений”, – сказал Мазурчак.

В связи с этим в партии “Наш край” призвали срочно принять меры по обеспечению больниц дополнительными мощностями генераторов и проверить компании, которые начали массово отключать электроэнергию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / ФСБ пресекла деятельность почти 100 подпольных оружейников

01.06 / Минпромторг: Мантуров не обсуждал дополнительные налоговые изъятия с металлургами

03.06 / Новый удар по Олимпиаде — волонтёры тысячами отказываются ехать на Игры

23.02 / Режиссер “Белорусского вокзала” Смирнов: Только в 1965 году – через 20 лет после войны – 9 мая объявили выходным днем, Днем Победы, и появились льготы для фронтовиков

29.12 / Hill – декабрь уже стал для США самым смертоносным месяцем пандемии

10.05 / Захарова указала Госдепу на проблемы со свободой СМИ в США

18.11 / Bild – поражение Трампа Берлину не поможет — Байден намерен навсегда остановить «Северный поток — 2»

09.06 / У украинских предприятий есть две недели на подготовку к санкциям против Беларуси – эксперт

01.09 / Тихановская о вводе резерва российских силовиков: Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси

04.08 / В Audi извинились за скандальную рекламу с маленькой девочкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика