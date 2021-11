“Я плачу, люблю вас, ребята”. Нигерийский певец Давидо собрал 160 млн найр после того, как просто выложил в Twitter номер своей карты

“Дэвид Аделеке, номер банковского счета Wema: 0123044967”, – написал он.

David Adeleke, Wema Bank Account Number:0123044967

— Davido (@davido) November 17, 2021

“Если вы считаете, что я дал вам хит, пришлите мне деньги”, – добавил он.

If u know I’ve given you a hit song .. send me money …. una know una selves oo *

— Davido (@davido) November 17, 2021

Спустя несколько часов после обнародования своих банковских реквизитов певец сообщил, что ему на счет начали поступать деньги.

* im speechless pic.twitter.com/CWrGZ4Vb5W

— Davido (@davido) November 17, 2021

Артист продолжает держать своих подписчиков в курсе того, как меняется сумма на его счету. На момент публикации новости ему перевели почти 160 млн найр (около 10 млн грн.).

“Я действительно плачу! Просто будь хорошим мужиком! Я очень люблю вас, ребята”, – эмоционально прокомментировал происходящее музыкант.

pic.twitter.com/EBq6Wih85L

— Davido (@davido) November 18, 2021

Контекст:

Давидо родился 21 ноября 1992 года. В 2008 году артист вошел в список Forbes Africa 30 Under 30. В 2020 году Forbes назвал Давидо суперзвездой Afrobeats. Артист является лауреатом премий BET и MTV.

