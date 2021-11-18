У мигранта на границе Польши и Белоруссии выявили коронавирус

У одного из мигрантов на белорусско-польской границе зафиксирована коронавирусная инфекция, сообщил зампред Гродненского облиспокома Виктор Пранюк.

«В транспортно-логистическом центре зафиксировали один случай коронавируса. Беженец госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику», – цитирует РИА «Новости» Пранюка.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии якобы намерены вакцинировать беженцев китайским препаратом Vero Cell.

Напомним, семью из пятерых нелегалов, штурмовавших польскую границу минувшим вечером, пришлось госпитализировать польской стороне.

В четверг минздрав Белоруссии сообщил, что за сутки на границе с Польшей к специалистам скорой медицинской помощи обратились девять мигрантов, двое из них госпитализированы.

Ранее представитель гродненского погранотряда Надежда Масевич сообщила, что ближневосточные мигранты жалуются белорусским медикам на кашель и чихание.