Главред la Repubblica написал ответил на критику Захаровой

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18.11.2021, 14:04, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеГлавред итальянской газеты la Repubblica Маурицио Молинари сообщил, что направил ответ официальному представителю МИД Марии Захаровой, которая раскритиковала его статью о российской внешней политике, но не стал раскрывать содержания письма.

Молинари заявил, что если Захарова «сочтет нужным», то она сама распространит содержание письма, передает РИА «Новости».

Ранее он опубликовал в своей газете статью «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу». В ней он, в частности, написал о прибытии российских военных подразделений на границу с Украиной, а также о том, что руководство РФ якобы создает кризисную ситуацию с мигрантами в Белоруссии. Молинари увязал это запуском газопровода «Северный поток – 2».

Комментируя эту статью, Захарова заявила, что итальянский журналист оскорбляет Россию «смердящей клеветой». Она напомнила, что Москва ни разу не подвела и не обманула Рим по поставкам газа и предложила Молинари топить свой дом газетой la Repubblica.



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