Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года

Российские пенсионеры в ожидании автоматической индексации выплат, которую пообещали с 1 декабря 2021 года. Кого коснется эта прибавка, разъяснили в ПФР.

По данным ведомства, автоматическое увеличение пенсии предназначено для трех категорий пенсионеров. Это пенсионеры, которые уволились в августе. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

В ведомстве подчеркнули, что перерасчет пенсий пройдет в автоматическом режиме. Никакие заявления писать будет не нужно. Вся информация будет направлена в Пенсионный фонд России и работодателям.

Вторая категория граждан, кому будет положен автоматический пересчет пенсии, это те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Они получат вторую фиксированную сумму в двойном размере.

Стоит отметить, что сейчас сумма фиксированной выплаты составляет шесть тысяч рублей. Увеличенная составит 12 088 рублей 96 копеек, пишет “Царьград”.

Третья категория пенсионеров, которым можно рассчитывать на прибавку к пенсии, те, кто подавал заявления на перерасчет. Пенсия буде пересчитана, если они ранее подтвердили свои права документально.

Напомним, средний размер страховой пенсии по старости в России составляет 16 789 рублей. Это на 5,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года.