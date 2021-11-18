Lexus показал роскошный внедорожник LX 600 с четырьмя креслами

Премиальная марка Lexus официально представила усовершенствованную версию внедорожника Lexus LX 600.

Данная модель получила к названию приставку Ultra Luxury. Официальная премьера состоялась в рамках организованной выставки в Лос-Анджелесе. Новый внедорожник в люксовом исполнении имеет 4-местное расположение салона. Кроме того, второй ряд сидений имеет раздельные кресла, которые позволяют осуществлять наклон до 48 градусов. Кроме того, под капотом автомобиля установили 6-цилиндровый двигатель.

Эксперты высказали версию, что выход в продажу роскошного внедорожника состоится уже в течение 1-2 месяцев, однако пока в компании не раскрывают стоимость данного автомобиля.