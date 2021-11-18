Компания Volkswagen обновила седан Sagitar

Немецкая компания Volkswagen презентовала обновленный седан Sagitar для китайского рынка.

Данный автомобиль получил удлиненную архитектуру, которая уже используется в актуальном исполнении Jetta. Вместе с тем новинка получила фирменную решетку радиатора, отличающуюся от предшественника. Изменения коснулись и формы светодиодной оптики, а также бамперов. В салоне нового седана Volkswagen Sagitar установлена цифровая приборная панель.

Автомобиль имеет также «парящий» экран мультимедийного комплекса. Новая модель получила версии с агрегатами на 115 и 150 л.с. мощности. Начальная стоимость кроссовера достигает 132 тысячи юаней. По поводу поставок на глобальный рынок речи не ведется.