 

Компания Volkswagen обновила седан Sagitar

18.11.2021, 13:44, Новости дня
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Немецкая компания Volkswagen презентовала обновленный седан Sagitar для китайского рынка.

Данный автомобиль получил удлиненную архитектуру, которая уже используется в актуальном исполнении Jetta. Вместе с тем новинка получила фирменную решетку радиатора, отличающуюся от предшественника. Изменения коснулись и формы светодиодной оптики, а также бамперов. В салоне нового седана Volkswagen Sagitar установлена цифровая приборная панель.

Автомобиль имеет также «парящий» экран мультимедийного комплекса. Новая модель получила версии с агрегатами на 115 и 150 л.с. мощности. Начальная стоимость кроссовера достигает 132 тысячи юаней. По поводу поставок на глобальный рынок речи не ведется.  



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