 

Новая версия кроссовера Hyundai Palisade поступит в продажу в мае 2022 года

18.11.2021, 13:44, Новости дня
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Компания Hyundai весной выпустил в продажу обновленный кроссовер Hyundai Palisade.

Автомобиль получит ряд серьезных изменений, которые позволят визуально отличить модель от предшественника. В частности, производителем будет применена модернизированная решетка радиатора, улучшенная головная оптика. Также заявлено, что новый кроссовер Palisade получит расширенную палитру оттенков кузова.

В салоне применят усовершенствованный мультимедийный комплекс, а также стильное рулевое колесо. Что касается технических параметров, новая модель предполагает гибридную силовую установку с 2,5-литровым бензиновым мотором и электродвигателем. Выход в свободную продажу состоится к маю следующего года.



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