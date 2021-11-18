Новая версия кроссовера Hyundai Palisade поступит в продажу в мае 2022 года

Компания Hyundai весной выпустил в продажу обновленный кроссовер Hyundai Palisade.

Автомобиль получит ряд серьезных изменений, которые позволят визуально отличить модель от предшественника. В частности, производителем будет применена модернизированная решетка радиатора, улучшенная головная оптика. Также заявлено, что новый кроссовер Palisade получит расширенную палитру оттенков кузова.

В салоне применят усовершенствованный мультимедийный комплекс, а также стильное рулевое колесо. Что касается технических параметров, новая модель предполагает гибридную силовую установку с 2,5-литровым бензиновым мотором и электродвигателем. Выход в свободную продажу состоится к маю следующего года.