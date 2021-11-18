Четверть объема взятых ярославцами кредитов – это ипотека

18.11.2021, 13:37, Новости

Теги: Бизнес, Работа, Строительство

За 9 месяцев текущего года жители Ярославской области оформили почти 11 тысяч ипотечных жилищных кредитов, взяв в долг под залог жилья 23,7 млрд рублей.

Ипотека в общем объеме предоставленных жителям региона кредитов составила четвертую часть. С начала года общая задолженность ярославцев по ипотечным кредитам увеличилась на 16% и превысила 67 млрд рублей. Просроченная задолженность, наоборот, снизилась – с 1% до 0,8%.

– Сегодня на растущий рынок ипотеки оказывают влияние два основных фактора: проектное финансирование стройки, исключающие риск обманутых дольщиков, и государственные льготные программы, которые расширяют доступность ипотечных программ для ряда граждан, это и семейная ипотека, и сельская ипотека, – отметил управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

В настоящее время в статусе дольщиков строят квартиры 3 340 ярославских семей. На счетах эскроу ими размещено 8,6 млрд рублей, которые после завершения строительства будут переданы застройщикам. 1050 квартир, финансируемых по договорам долевого строительства, уже сданы в эксплуатацию.