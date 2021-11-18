Экономист Зубец заявил о полной зависимости Украины от решений России

Украина на сегодняшний день продолжает экономически полностью зависеть от России, несмотря на то, что отношения стран являются напряженными. Такого мнения придерживается экономист Алексей Зубец.

Из-за сложной ситуации с газом и электроэнергией Украину ждут довольно непростые времена. В связи с этим Киев будет вынужден пойти на определенные уступки. Сегодня РФ обладает достаточным количеством инструментов, которые бы заставили украинских властей «сидеть тихо». Вопрос заключается в том, получит ли Киев зимой электроэнергию от Москвы или Минска.

Решение, по мнению аналитика, будет приниматься в РФ. В ближайшее время Киев по данной же причине не станет усложнять ситуацию на Донбассе, пишет портал «Политэксперт».