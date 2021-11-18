Экономист Зубец заявил о полной зависимости Украины от решений России
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Украина на сегодняшний день продолжает экономически полностью зависеть от России, несмотря на то, что отношения стран являются напряженными. Такого мнения придерживается экономист Алексей Зубец.
Из-за сложной ситуации с газом и электроэнергией Украину ждут довольно непростые времена. В связи с этим Киев будет вынужден пойти на определенные уступки. Сегодня РФ обладает достаточным количеством инструментов, которые бы заставили украинских властей «сидеть тихо». Вопрос заключается в том, получит ли Киев зимой электроэнергию от Москвы или Минска.
Решение, по мнению аналитика, будет приниматься в РФ. В ближайшее время Киев по данной же причине не станет усложнять ситуацию на Донбассе, пишет портал «Политэксперт».
Смотреть комментарии → Комментариев нет