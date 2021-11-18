 

Экономист Зубец заявил о полной зависимости Украины от решений России

18.11.2021, 13:30, Разное
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Украина на сегодняшний день продолжает экономически полностью зависеть от России, несмотря на то, что отношения стран являются напряженными. Такого мнения придерживается экономист Алексей Зубец.
Из-за сложной ситуации с газом и электроэнергией Украину ждут довольно непростые времена. В связи с этим Киев будет вынужден пойти на определенные уступки. Сегодня РФ обладает достаточным количеством инструментов, которые бы заставили украинских властей «сидеть тихо». Вопрос заключается в том, получит ли Киев зимой электроэнергию от Москвы или Минска.

Решение, по мнению аналитика, будет приниматься в РФ. В ближайшее время Киев по данной же причине не станет усложнять ситуацию на Донбассе, пишет портал «Политэксперт».



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