Названы лучшие напитки для защиты иммунитета зимой

Врач Ольга Шарапова назвала лучшие напитки, которые помогут укрепить иммунитет зимой. По ее словам, можно употреблять различные виды чая, в том числе, и не совсем стандартные.

Когда наступает сезон простуд, организм человека в особенности нуждается в укреплении иммунитета. Здоровье можно улучшить не только посредством дыхательной гимнастики и специальных упражнений. Важно обеспечить себе правильное питание. Чтобы получить витамин С, необходимо употреблять как можно больше цитрусовых. Очень полезной является морковь, самым настоящим борцом с простудой выступает имбирь.

Что касается чая, то можно употреблять напиток, сделанный из моркови и свеклы. Чтобы приготовить его, нужны овощи, 700 мл горячей воды и чайная ложка меда. Продукты необходимо натереть на мелкой терке и залить их по отдельности. Настаиваться напиток должен в течение десяти минут. Затем нужно выполнить процеживание, смешать компоненты и добавить мед.

Иммунитет укрепляет чай с кардамоном, лимоном, имбирем, мятой, корицей и другими травами. Также можно добавить ягоды и молоко. Полезным является чай с шиповником, его для усиления эффекта необходимо заварить с перемолотыми ягодами. Главным правилом является то, что напитки должны быть теплыми, а не горячими.

Источник: rg.ru