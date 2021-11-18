 

Основателя Facebook Марка Цукерберга вызвали в Коростеньский районный суд Житомирской области

18.11.2021, 13:23, Новости дня
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Согласно документу, Цукерберг должен явиться в суд 2 декабря 2021 года как соответчик по гражданскому иску Ивана Коруда против бывшего руководителя овручской партийной организации ВО “Свобода” Алексея Кравчука.

Контекст:

Данная судебная тяжба длится с 2019 года: Коруд требует от Кравчука возмещения морального ущерба за распространение информации о якобы незаконной деятельности мэра в корыстных целях, сообщал сайт “Вiдкритий”. 

На основании того, что такие обвинения публиковались в Facebook, а сотрудники соцсети не пресекали их распространение, мэр Овруча настаивает на взыскании с Цукерберга одной гривны морального ущерба.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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