“Смелая женщина. Не каждая решится показать себя с прыщами, желтыми зубами, нулевым размером груди”. Собчак взорвала сеть снимками без макияжа

“Кто качественно работает – тот так же качественно хочет отдыхать, а я – девушка требовательная и к себе, и к другим”, – написала она.

Собчак призналась, что для организации отдыха с сыном Платоном воспользовалась услугами специального агентства, обеспечившего им помощь и сопровождение на всех этапах отдыха.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

“Ну и правильно, что смело показывает лицо без фильтров. Так хоть понимание будет, что все как у всех”, – прокомментировала подписчица irenkaarh.

“Да, честь и хвала за это. Смелая женщина. Не каждая решится показать себя в таком виде. С прыщами, с желтыми зубами. С нулевым размером груди”, – ответила marina123was.

“Спасибо за естественность!” – написала ep197108.

Контекст:

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу “Дом-2” на канале ТНТ, позже вела проект “Блондинка в шоколаде”. Она создала проект “Собчак живьем” на телеканале “Дождь”. Вела программу “Барабака и Серый Волк” вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции “Серебряный дождь”. Является автором и ведущей шоу “Осторожно, Собчак!” на своем YouTube-канале.

Телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым. Они оформили отношения 13 сентября 2019 года. Общих детей у пары пока нет. У Богомолова от брака с актрисой Дарьей Мороз есть дочь Анна (2010). Сына Платона она родила в браке с российским актером Максимом Виторганом в 2016 году.

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