 

СБУ разоблачила конвертационный центр, через который отмыли не менее 500 млн грн

18.11.2021, 13:22, Новости дня
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По данным следствия, организовали конвертцентр жители Полтавы, бывшие сотрудники налоговой службы. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов через проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций.

“Конвертационный центр обслуживал компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Злоумышленники, используя ряд подконтрольных фиктивных фирм, заключали с предприятиями договоры купли-продажи по выполнению определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись”, – уточнили в СБУ

Одного из участников схемы разоблачили при передаче заказчику 1,5 млн грн.

Правоохранители провели 18 обысков в офисах, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях, в результате которых  изъяли более $353 тыс., €54 тыс. и 1,7 млн грн, а также 660 гр золота в монетах и слитках. Следоваели также изъяли печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Открыто производство по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением)) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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