СБУ разоблачила конвертационный центр, через который отмыли не менее 500 млн грн

По данным следствия, организовали конвертцентр жители Полтавы, бывшие сотрудники налоговой службы. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов через проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций.

“Конвертационный центр обслуживал компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Злоумышленники, используя ряд подконтрольных фиктивных фирм, заключали с предприятиями договоры купли-продажи по выполнению определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись”, – уточнили в СБУ

Одного из участников схемы разоблачили при передаче заказчику 1,5 млн грн.

Правоохранители провели 18 обысков в офисах, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях, в результате которых изъяли более $353 тыс., €54 тыс. и 1,7 млн грн, а также 660 гр золота в монетах и слитках. Следоваели также изъяли печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Открыто производство по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением)) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ssu.gov.ua

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