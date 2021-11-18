 

Кремль назвал причину эвакуации россиян из Афганистана

18.11.2021, 13:14, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеРоссияне и граждане ряда других стран эвакуированы из Афганистана по поручению президента Владимира Путина в связи со сложившейся в стране обстановкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Там не только граждане России, но и граждане некоторых стран ОДКБ и из других стран. Это эвакуация тех граждан, которые [там] проживали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне и крайне беспокойно», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Ранее в четверг самолеты ВКС прибыли в Афганистан для эвакуации 380 человек.



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