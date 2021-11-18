Китай возмутился представленным Christian Dior фото жительницы страны

В Китае волну возмущения вызвала фотография с выставки французского дома высокой моды Christian Dior: модель на фото, по мнению пользователей китайских соцсетей и китайских СМИ, выставляет женщин из этой страны в «плохом свете».

На выставке продемонстрировали фотографию азиатской девушки, которая держит сумку, именно этот снимок вызвал волну негодования, передает РИА «Новости».

Издание Beijing Daily опубликовало материал с заголовком «Так выглядят китайские женщины? Западные люксовые бренды снова взялись за старое».

В нем отмечается, что модель на фотографии изображена с «маленькими прищуренными глазами, иссиня-черными тенями, мрачным веснушчатым лицом, жирными волосами и при этом еще в одеяниях времен династии Цин».

Издание China Women’s News отметило, что выставка показала предубеждение и высокомерие со стороны западных брендов в отношении Китая, а также намерение «исказить китайскую культуру».

В китайских соцсетях пользователи также выразили свое возмущение по поводу снимка.

«Это зомби из времен династии Цин?», «неужели китаянки выглядят так в глазах люксовых брендов?», «в этом нет никакой красоты», «искусство может быть непопулярным, но не злым», пишут пользователи.

Скандальную фотографию убрали с выставки. Christian Dior пока не комментировал ситуацию.