 

Китай возмутился представленным Christian Dior фото жительницы страны

18.11.2021, 13:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеВ Китае волну возмущения вызвала фотография с выставки французского дома высокой моды Christian Dior: модель на фото, по мнению пользователей китайских соцсетей и китайских СМИ, выставляет женщин из этой страны в «плохом свете».

На выставке продемонстрировали фотографию азиатской девушки, которая держит сумку, именно этот снимок вызвал волну негодования, передает РИА «Новости».

Издание Beijing Daily опубликовало материал с заголовком «Так выглядят китайские женщины? Западные люксовые бренды снова взялись за старое».

В нем отмечается, что модель на фотографии изображена с «маленькими прищуренными глазами, иссиня-черными тенями, мрачным веснушчатым лицом, жирными волосами и при этом еще в одеяниях времен династии Цин».

Издание China Women’s News отметило, что выставка показала предубеждение и высокомерие со стороны западных брендов в отношении Китая, а также намерение «исказить китайскую культуру».

В китайских соцсетях пользователи также выразили свое возмущение по поводу снимка.

«Это зомби из времен династии Цин?», «неужели китаянки выглядят так в глазах люксовых брендов?», «в этом нет никакой красоты», «искусство может быть непопулярным, но не злым», пишут пользователи.

Скандальную фотографию убрали с выставки. Christian Dior пока не комментировал ситуацию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Франция и Германия призвали Россию и Украину к сдержанности

31.01 / В СПЧ считают, что западные IT-платформы устроили атаку на российских детей

05.09 / В штабе ООС рассказали, сколько гуманитарной помощи отправили на Донбасс

08.01 / Эксперты объяснили включение Шапши в список губернаторов «новой волны»

29.06 / Главы МИД Германии и Британии поспорили на ящик пива по поводу исхода матча на ЧЕ

30.06 / Китайские власти решили создать в Гонконге представительство органов госбезопасности

10.08 / Лукашенко попросил Россию предоставить новый кредит

18.09 / В Индии ко дню рождения премьер-министра сделали рекордное количество прививок от COVID-19

29.07 / В МИД Украины рассказали, есть ли украинцы среди пострадавших от лесных пожаров в Турции

06.08 / Брайан Хук уходит с поста спецпредставителя США по Ирану

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика