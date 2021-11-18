 

Патрушев и Салливан обсудили тему Украины и миграционный кризис

18.11.2021, 13:14, Новости дня
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Присоединяйтесь к проекту “Экология жизни”! Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили по телефону Украину и ситуацию с беженцами на границе Белоруссии и Евросоюза (ЕС), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «Патрушев и Салливан говорили в продолжение тех пониманий, которые были достигнуты в Женеве, на женевском саммите (России и США), произошла сверка часов по тем направлениям диалога, который идет». Это, в частности, «стратстабильность и кибербезопасность», передает ТАСС.

Также стороны «обменялись мнениями по актуальным вопросам, там фигурировала и Украина, и ситуация с беженцами на белорусско-польской границе».

Разговор прошел в том числе «в рамках подготовки ожидаемого контакта на высшем уровне».

«Пока конкретных прикидок, согласованных по точным датам, нет. Когда они появятся, мы будем вас вместе с американскими собеседниками информировать», – заключил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее в Кремле оценили вероятность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.



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