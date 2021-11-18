Как отличить ковидную пневмонию от бактериальной?
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По словам врача, вирусные пневмонии обычно диагностируют в сезон ОРВИ, в основном зимой. Для них характерны жар, сухой кашель, головная боль, мышечная боль, слабость, одышка.
Главное отличие пневмонии, вызванной бактериями — это кашель с выделением мокроты, чаще всего гнойной. К другим симптомам относятся лихорадка, сильная слабость, потливость, боль в области груди. Для такого типа пневмонии характерно стремительное развитие осложнений, самым распространённым из которых является дыхательная недостаточность. Диагностируют её при помощи рентгеновского снимка, анализов крови и посева выделяемой мокроты.
«На рентгене грудной клетке мы также видим разную картину: вирусная пневмония всегда двусторонняя, развивается на 2–3 сутки заболевания и может очень быстро прогрессировать. Врач видит усиление интерстициального рисунка, наличие мелкоочаговых теней чаще в нижних долях, но эти изменения могут быть неявными. В связи с этим КТ лёгких является более информативным. Бактериальная пневмония имеет, как правило, одностороннюю локализацию, может быть в любом участке лёгкого, всегда сопровождается яркой клинической картиной».
Кульдибаева Алина Талгатовна
эксперт
Пульмонолог, Аллерголог-иммунолог, Педиатр
Как диагностировать и лечить ковидную пневмонию?
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По словам Алины Кульдибаевой, воспаление лёгких, вызванное бактериальной или вирусной инфекцией, протекает по-разному.
При бактериальной пневмонии:
- симптомы могут нарастать постепенно;
- чаще воспалено только одно лёгкое;
- кашель влажный, с мокротой;
- развивается лихорадка, больной потеет, дыхание и пульс учащёенные, возможна острая боль в груди.
При ковидной или другой вирусной пневмонии:
- состояние сразу становится тяжёлым, самочувствие быстро ухудшается;
- поражение лёгких двустороннее;
- кашель сухой, есть хрипы;
- появляется жар, мышечная и головная боль, слабость, сильная одышка.
Вирусная пневмония при COVID-19 нередко является атипичной, когда при отсутствии некоторых характерных симптомом в лёгких происходит острый воспалительный процесс. Пневмония при коронавирусе может быть и бактериальной, если развивается как осложнение COVID-19 в результате присоединения бактерий, чаще всего streptococcus pneumoniae. Чаще всего это происходит на 4–7 день болезни. В этом случае признаки появляются не одновременно с симптомами коронавирусной инфекции. Кашель при этом сначала сухой, приступообразный, а затем влажный, с густой мокротой.
Важно!
Ковидная и бактериальная пневмония отличаются подходом к лечению. Антибиотики назначаются только при бактериальной пневмонии. Если воспаление лёгких вызвано вирусом, а бактериальной инфекции нет, приём антибиотиков бесполезен и даже опасен.
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