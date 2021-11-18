 

По итогам года Беларусь импортировала из РФ тракторы, спички и картофель на $320 млн

18.11.2021, 13:11, Разное
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По итогам 10 месяцев 2021 года Республика Беларусь импортировала из Российской Федерации продукцию на общую сумму в $518 млн долларов – такие данные привели в министерстве экономики соседней страны.

Большая часть суммы, около $320 млн, приходится на товары, которые Белоруссия раньше сама поставляла в Россию – это тракторы, изделия древообрабатывающей отрасли (в основном спички) и продукты сельского хозяйства, такие как молоко, картофель, яйца.

В Минске объяснили происходящее тем, что национальной экономике нужна “передышка”. Граждан призвали не волноваться – оплата по всем контрактам прошла за счёт российских кредитов, срок возврата по которым даже не устанавливался.

“У нас очень сильная экономика, сильнее, чем у многих. Но даже самому лучшему спринтеру иногда нужна передышка, особенно после того, как он пробежал дистанцию первым, – пояснили в Минэкономики РБ. – Через год или два производство должно стабилизироваться и вернётся прежнее соотношение экспорта-импорта”

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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