 

14 лет спустя: что стало с дочкой актёра Дедюшко, который погиб в аварии вместе с семьей

18.11.2021, 13:10, Разное
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Известный актер Александр Дедюшко скончался в аварии вместе со своей семьей 3 ноября 2007 года. Позже выяснилось, что 16-летняя дочка артиста от первого брака тоже могла стать жертвой смертельного ДТП – с родителем и его семьей ей помешали поехать неожиданные обстоятельства. С тех пор прошло четырнадцать лет – в этом году Ксении исполнилось 30 лет.

В вечер аварии 45-летний Дедюшко направлялся из Владимировской области в Москву вместе с 30-летней женой и сыном, которому едва исполнилось восемь лет. К смерти артиста и его близких привело лобовое столкновение автомобиля с грузовиком на большой скорости. Предполагается, что Александр уснул за рулем. Как стало известно позже, перед ДТП с актером произошло несколько необычных событий.

Во-первых, злополучная авария стала не первой, в которую артист попал 3 ноября 2007 года. До нее автомобиль Дедюшко попал в другое транспортное происшествие в тот же день – обошлось без пострадавших. Во-вторых, актеру не раз приходилось сниматься в киносценах, где его герой попадал в ДТП. К тому же, незадолго до смертельной аварии Александр стал свидетелем гибели каскадера – это произошло во время съемок сцены с наездом на пешехода.

Ксения Дедюшко, дочка артиста от первого брака с Людмилой Томилиной, сделала признание спустя пять лет после аварии. Как оказалось, девушка, которой тогда было 16 лет, должна была провести выходные вместе с отцом и его новой семьей. Однако за два дня до поездки к родителю Ксения заболела ангиной и слегла в постель с высокой температурой.

Наследница Дедюшко признавалась, что у нее были прекрасные отношения с новой семьей отца. Однако ни Ксении, ни ее матери, практически не досталось памяти о покойном Александре. В программе “Прямой эфир” выяснилось, что все имущество актера досталось родным его жены Светланы. Дочь и первая супруга артиста не стали претендовать на наследство и попросили отдать им лишь несколько вещей на память, в том числе награды Александра. Однако родня Светланы потребовала деньги даже за это.

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Публикация от &#55349;&#56954;&#55349;&#56988;enia (@ksu_tomilina_ya)

В этом году Ксении исполнилось 30 лет. Судя по странице девушки в “Инстаграм”, она очень дорожит своей семьей. Дочь Дедюшко периодически посвящает трогательные посты своим близким и часто делится семейными снимками.

В юности Томилина планировала пойти по стопам родителей, однако бросила учебу в театральном институте и поступила на исторический факультет в родном Ярославле. А недавно Ксения получила новый диплом – Школы телевидения и радио “На Шаболовке”. Сейчас девушка живет в Москве. Томилина часто выкладывает снимки из путешествий и посещает различные вечеринки.



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