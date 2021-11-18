Под Липецком мужчина зарубил раненого друга топором и спрятал труп во дворе

В селе Яблоново Липецкой области обнаружили труп мужчины, пропавшего в середине октября. Выяснилось, что с ним жестоко расправился друг.

Об исчезновении жителя Воронежа сообщил 19 октября его сын, отметив, что отец уехал к другу в Липецкую область 12 октября и перестал выходить на связь. Правоохранители установили, что там мужчина распивал алкоголь с 65-летним приятелем, после чего между ними произошел конфликт. В результате хозяин дома выстрелил в гостя из ружья, а затем ударил его топором. От полученных травм воронежец скончался. Чтобы спрятать тело, преступник вырыл во дворе дома яму, положил туда труп и засыпал его землей, прикрыв шифером.

Злоумышленник был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает Vse42.ru.