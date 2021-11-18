 

“Прошло время, прошли обиды”. Агата Муцениеце поздравила Прилучного с днем рождения

18.11.2021, 13:06, Разное
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Тяжело дался развод со звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным актрисе Агате Муцениеце. Она не скрывает, что у нее до сих пор остались чувства к бывшему. Несмотря на душевные терзания, артистка все же решила поздравить экс-супруга с днем рождения.

Обиды в прошлом

5 ноября Павел отметил свое тридцатичетырехлетие. Агата поздравила бывшего и отправила ему соответствующее сообщение. Об этом звезда сериала «Закрытая школа» сообщила своим поклонникам в микроблоге, объяснив, что ей просто так захотелось. Актриса отметила, что со временем прошли старые женские обиды. Возможно, именно это обстоятельство и позволило Агате отправить поздравление с праздником.

Жизнь после развода

Агата и Павел прожили вместе десять лет, родили сына и дочку. Новость о расставании прозвучала как гром среди ясного неба. Актриса обвинила бывшего в рукоприкладстве, разрушив иллюзию о счастливой семье и идеальных отношениях.

После развода Павел стал встречаться с актрисой Мирославой Карпович. Хейтеры до сих пор убеждены в том, что именно Мирослава увела мужа у Агаты: якобы они с Павлом закрутили роман еще когда тот жил с Муцениеце. Как бы там ни было, но Карпович и Прилучный уже больше года вместе, но до ЗАГСа пока не дошли.

Агата никак не комментирует роман бывшего с коллегой по цеху. Сейчас она активно занимается развитием карьеры. Кстати, после развода карьера актрисы пошла в гору: она запустила несколько проектов на “Ютубе” и попробовала себя в качестве телеведущей.

О своей личной жизни Агата не распространяется. Инсайдер, который работал с Муцениеце на Первом канале, рассказал, что у знаменитости есть жених. Это обеспеченный бизнесмен. Он подарил Агате роскошный спорткар стоимостью в несколько миллионов рублей. Сама Муцениеце данную информацию не подтвердила. Зато в недавнем интервью призналась, что когда встречается с другими мужчинами, то почему-то чувствует, что изменяет Павлу, хотя они уже и не вместе.



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