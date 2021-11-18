Свитера в стиле après-ski – трендовая “униформа” зимнего сезона: модные модели, которые годятся не только для лыжных прогулок

Впервые свитера в стиле après-ski заявили о себе ровно 100 лет назад. В 20-е годы прошлого века Олимпийские игры были разделены на летние и зимние. После того как в программу вошли лыжные гонки, весь мир увидел эти теплые скандинавские свитера с необычайными узорами.

Немного истории

Люди тогда стали массово заниматься лыжами и проводить больше времени на горнолыжных курортах. Непременным атрибутом отдыхающих на склонах заснеженных Альп стали свитера après-ski, что с французского переводится как “после лыж”. Тем не менее до введения свитеров с орнаментом в повседневную моду дело тогда не дошло.

Популяризации скандинавских свитеров способствовали звезды 50-х и признанные иконы стиля: Брижит Бардо, Грейс Келли и Жаклин Кеннеди. Все эти знаменитые женщины любили кататься на горных лыжах и частенько отправлялись на европейские заснеженные курорты. Папарацци следовали за ними по пятам, сдавая в тираж фото звезд в шикарной лыжной “униформе”.

Ретро снова в моде

Так благодаря прессе и телевидению узорчатые свитера стали объектом желания всех модниц мира. В наши дни ретро-тематика переживает настоящий бум. Вот почему изделия в стиле après-ski снова будоражат умы модниц по всему миру.

Тем более что носить актуальные трикотажные вещицы можно с чем угодно: от струящихся юбок до брюк, выполненных в стилистике пэчворк.

С чем сочетать скандинавские свитера

Модные свитера après-ski легко можно сделать частью повседневного городского образа. Просто наденьте пестрый джемпер с брюками карго, однотонными флисовыми джоггерами или любимыми мешковатыми джинсами.

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Для офиса

Делая ставку на яркий принтованный верх, позаботьтесь о том, чтобы низ был более нейтральным и строгим. И тогда в комплекте, состоящем из джемпера и темно-синих брюк, вы сможете отправиться даже на работу. Только не забудьте надеть в качестве нижнего слоя рубашку и вытащите воротник наружу.

Монохромные образы

Любительницы нейтральных расцветок могут составить монохромные образы со свитерами в стилистике après-ski. Делайте ставку на бежево-коричневую цветовую гамму и смешение текстур. Добавьте к аутфиту немного акцентных аксессуаров, таких как длинные ретро-серьги с орнаментом. Это позволит вам добиться аутентичности.

Смешение принтов

Если вы обожаете яркие образы, тогда можете попробовать поиграть не только с текстурами или с элементами разных направлений, но и с принтами. На розовый джемпер в скандинавском стиле можно наслоить кардиган с тем же узором. Вместо брюк или джинсов надевайте яркую клетчатую юбку и золотистые сапоги на платформе.

Также в качестве компаньона для пестрого свитера можно выбрать юбку с запахом и ретро-принтом. И в том, и в другом случае микс винтажных узоров выглядит вполне гармонично.

Футуризм

Необычно смотрятся пышные текстурированные юбки в сочетании с элементами спортивного стиля и армейскими ботинками на шнуровке. Стальной блеск на одежде делает образ футуристичным и перекидывает мостик из прошлого в будущее.