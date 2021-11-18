Мнение: Как коммунист убил лося и свою репутацию…

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин записал обращение и признался в убийстве лося. Мол, его ввели в заблуждение, мол, он думал, что у встретивших его соратников, есть разрешение на охоту…

Оказывается, Рашкин нашел поляну, решил посмотреть, есть ли что вокруг, увидел животного, всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости он увидел «силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана». Депутат выстрелил в животного два раза, и «силуэт упал». Подойдя к нему, Рашкин обнаружил, что убил лося.

Добравшись до охотничьего домика, Рашкин попросил помочь разделать тушу. После этого они погрузили тушу в машину, проехали «метров 30» и — автомобиль заглох. Минут через пять к ним начала «быстро приближаться группа машин».

«Кто они, какие цели они преследовали — я не знал. Внезапность, усталость, замешательство не давали оценить всю картину стремительно развивавшихся событий», — заявил Рашкин.

А сразу после охоты Рашкин говорил, что не убивал животное, что обнаружил мертвого лося, когда один гулял по лесу и заметил уезжающую машину: «Я вернулся к ребятам, растормошил одного друга, предложил им взять лося и отвезти в полицию. Что и сделали. Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур. Оружия не было у нас. Была чистая машина, где ехали я и мой товарищ. Сейчас они все переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося» – рассказывал Валерий Рашкин в октябре.

Думаю, что я не единственный, кто в октябре поверил Рашкину и посчитал провокацией обвинения в убийстве лося, предъявленные пламенному коммунисту. Но оказалось, что коммунист просто заврался, испугавшись, что эта история похоронит его политическую карьеру. И, похоже, что действительно, похоронит. Убийство лося ему скорей всего простили бы, с кем не бывает. А вот то, как Рашкин врал, выкручивался – этого, думаю , Рашкину не простят…

Фотография отсюда

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