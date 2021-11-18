 

Changan показала салон седана UNI-V с огромным дисплеем

18.11.2021, 12:52, Новости дня
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Компания Changan завтра официально представит обновленный седан Changan Uni-V.

Премьера состоится в рамках начавшегося автосалона в Гуанчжоу. Эксперты позиционируют автомобиль в качестве прямого конкурента для Toyota Camry. В салоне применили увеличенную цифровую приборную панель. Кроме того, на центральной консоли установлен сенсорный дисплей мультимедийного комплекса. Под капотом седана Changan Uni-V установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель на 188 л.с.

Еще одним внешним отличием модели указали крупные 18-дюймовые легкосплавные диски. В продажу выйдет также модификация с 2-литровым бензиновым мотором, однако его мощность не сообщается. Остальные подробности об автомобиле будут известны позже.



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