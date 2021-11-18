 

KIA представила новый электрический концепт KIA EV9

18.11.2021, 12:52, Новости дня
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Южнокорейский бренд Kia презентовал электрический кроссовер Kia EV9.

Автомобиль продемонстрировали на автовыставке, которая проходит в Лос-Анджеле. Новинка обладает стильной светодиодной оптикой, объемным капотом, а также усовершенствованной решеткой радиатора. Кроме того, автомобиль имеет уникальные задние фонари, а также увеличенные воздухозаборники.

В салоне применили панорамную крышу, огромный сенсорный дисплей мультимедийной системы. Напомним, флагманский кроссовер выполнен на архитектуре E-GMP. Заявлено, что электрическая новинка обладает запасом хода до 480 километров с поддержкой быстрой зарядки. Разгон до сотни на паркетнике достигает за 6,2 секунды.



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