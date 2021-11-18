 

Для сдерживания продуктовой инфляции россиян обяжут засеивать приусадебные участки

18.11.2021, 12:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила новую национальную концепцию сдерживания роста цен на продукты питания в России. Согласно документу, с весны 2022 года граждане будут обязаны использовать принадлежащие им земельные участки для выращивания овощей и фруктов. 

«Сегодня во всем мире одна из главных проблем – это рост цен на продукты питания. Этот глобальный тренд сказался и на российском рынке, по ряду позиций в 2021 году мы видим рост на 50 %. Наши граждане вынуждены тратить всё больше средств на еду, а в условиях кризиса, вызванного пандемией, это крайне негативно сказывается на их благосостоянии. В связи с этим мы разработали ряд мер, которые позволят стабилизировать ситуация. Как известно, справедливая цена формируется в той точке, где пересекаются кривые спросы и предложения. У половины россиян есть дачные участки, которые прекрасно подходят для выращивания овощей и фруктов. Если каждый гражданин будет использовать принадлежащую ему землю по назначению, то мы решим сразу две проблемы: снизим спрос, ибо граждане будут потреблять то, что вырастили сами и увеличим предложение, так как россияне смогут продавать излишки плодоовощной продукции», – заявила Набиуллина.

Она добавила, что в ближайшее время Государственная дума примет новую редакцию федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». С 1 марта 2022 года Росреестр, Роспотребнадзор и Минсельхоз будут осуществлять контроль за ходом посевных работ. В случае, если граждане без уважительной причины не засеивают принадлежащие им земельные участки, их привлекут к административной ответственности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Лукашенко о новых санкциях против Белоруссии: Бессилие Запада

20.08 / Ни любви, ни тоски, ни жалости: студенты-медики быстро теряют эмпатию к пациентам

17.10 / «Яндекс» уберет из поисковой выдачи все ссылки на «Тинькофф банк»

26.09 / Мнение: О грандиозном разочаровании Европы в Украине

08.06 / Скандалы: Пирамида для миллионеров и коррупционеров

17.09 / Мнение: Памятник врачам борющимся с коронавирусом

01.07 / Пост-правосудие

14.12 / Исследователи предложили простой способ проверки здоровья сердца

07.11 / Мнение: Числители и знаменатели

07.06 / «Всегда стремящийся вперед»: Елена Проклова рассказала об Армене Джигарханяне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика