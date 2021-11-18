Для сдерживания продуктовой инфляции россиян обяжут засеивать приусадебные участки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила новую национальную концепцию сдерживания роста цен на продукты питания в России. Согласно документу, с весны 2022 года граждане будут обязаны использовать принадлежащие им земельные участки для выращивания овощей и фруктов.

«Сегодня во всем мире одна из главных проблем – это рост цен на продукты питания. Этот глобальный тренд сказался и на российском рынке, по ряду позиций в 2021 году мы видим рост на 50 %. Наши граждане вынуждены тратить всё больше средств на еду, а в условиях кризиса, вызванного пандемией, это крайне негативно сказывается на их благосостоянии. В связи с этим мы разработали ряд мер, которые позволят стабилизировать ситуация. Как известно, справедливая цена формируется в той точке, где пересекаются кривые спросы и предложения. У половины россиян есть дачные участки, которые прекрасно подходят для выращивания овощей и фруктов. Если каждый гражданин будет использовать принадлежащую ему землю по назначению, то мы решим сразу две проблемы: снизим спрос, ибо граждане будут потреблять то, что вырастили сами и увеличим предложение, так как россияне смогут продавать излишки плодоовощной продукции», – заявила Набиуллина.

Она добавила, что в ближайшее время Государственная дума примет новую редакцию федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». С 1 марта 2022 года Росреестр, Роспотребнадзор и Минсельхоз будут осуществлять контроль за ходом посевных работ. В случае, если граждане без уважительной причины не засеивают принадлежащие им земельные участки, их привлекут к административной ответственности.

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