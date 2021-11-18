В Кремле сочли «неблагодарным делом» гадание о сроках ввода «Северного потока – 2»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает «неблагодарным делом» гадать о сроках возможного запуска «Северного потока – 2», сертификацию которого приостановили.

Песков заявил, что «сейчас гадать по срокам – это дело неблагодарное, и мы не хотели бы этого делать», передает РИА «Новости».

Напомним, регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2». В Кремле исключили связь энергетического кризиса в ЕС с реализацией трубопровода, Москва приняла объяснения Берлина о приостановке сертификации.