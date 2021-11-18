Медики опровергли влияние воды с лимоном на ускорение метаболизма

Медики опровергли распространенный миф о том, что употребление воды с лимоном поможет ускорить метаболизм. Такой напиток часто пьют люди, которые хотят избавиться от лишних килограммов, но должного эффекта зачастую не наблюдается.

Долгое время считалось, что стакан воды с лимоном, выпитый сутра, способствует сжиганию жира и ускорению процесса обмена веществ. Медики выяснили, что данное утверждение научно не обосновано.

В половине лимона, который выжимается в воду, содержится примерно 18% суточной нормы витамина С. Показатель не является слишком большим. Намного больше витамина содержит четвертинка киви. При дефиците элемента организм не перестает нормально функционировать.

Витамин С представляет собой важное питательное вещество. Оно должно поступать в организм вместе с пищей, поскольку его синтез не происходит автоматически, пишет портал «Политэксперт».