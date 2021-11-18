 

Стоматолог Баринова назвала три причины появления на холоде зубной боли

18.11.2021, 12:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стоматолог Анна Баринова рассказала, почему на холоде у человека может появляться зубная боль. Она назвала три ключевых причины запуска данного процесса.
С приходом зимы люди часто жалуются на проблемы с зубами. Организм человека из-за снижения температуры воздуха начинает перестраиваться. На фоне того, как возникает стресс, начинает ослабевать иммунитет. В связи с этим происходит обострение всех хронических патологий, некоторые из них затрагивают полость рта.

Холодный воздух провоцирует болевые ощущения у людей с кариесом. С неприятными ощущениями могут столкнуться пациенты с воспалительными пульпитами и периодонтитами. Боль часто отдает в ухо, висок или же противоположную часть челюсти.

Иногда реакция на холод обуславливается пародонтитом, когда происходит разрушение опорного аппарата зубов. Человек быстро лишится защитной эмали, если не будет проведено своевременное лечение, пишет портал «Глобал.МСК».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / Загадочный психоз сестер-близнецов Эрикссон

03.10 / Политолог Шарашенидзе об обманутом сторонниками Саакашвили: Он все не до конца понимает

16.11 / В алмазе обнаружили минерал, которого не должно быть на поверхности Земли

02.11 / “Есть чему поучиться”: Как живет единственная жена Дмитрия Нагиева

12.11 / Готка Даша выросла: что стало со звездой “Папиных дочек” Анастасией Сиваевой после сериала

27.07 / Мнение: Спрос на кнопочные телефоны, просоциальное обучение и самоуверенность молодёжи

22.07 / Ученые: Иммунная система способствует развитию алкогольной зависимости

05.11 / 4 продукта, которые можно есть перед сном, не опасаясь на фигуру

28.09 / В Роспотребнадзоре сделали прогноз по коронавирусу в России

08.10 / Россия первой в мире отправит священника на МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика