Стоматолог Баринова назвала три причины появления на холоде зубной боли

Стоматолог Анна Баринова рассказала, почему на холоде у человека может появляться зубная боль. Она назвала три ключевых причины запуска данного процесса.

С приходом зимы люди часто жалуются на проблемы с зубами. Организм человека из-за снижения температуры воздуха начинает перестраиваться. На фоне того, как возникает стресс, начинает ослабевать иммунитет. В связи с этим происходит обострение всех хронических патологий, некоторые из них затрагивают полость рта.

Холодный воздух провоцирует болевые ощущения у людей с кариесом. С неприятными ощущениями могут столкнуться пациенты с воспалительными пульпитами и периодонтитами. Боль часто отдает в ухо, висок или же противоположную часть челюсти.

Иногда реакция на холод обуславливается пародонтитом, когда происходит разрушение опорного аппарата зубов. Человек быстро лишится защитной эмали, если не будет проведено своевременное лечение, пишет портал «Глобал.МСК».