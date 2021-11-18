 

Рустам Солнцев заявил, что Курбан Омаров постоянно изменял Ксении Бородиной

18.11.2021, 12:36, Разное
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Блогер Рустам Солнцев заявил, что бизнесмен Курбан Омаров постоянно изменял ведущей Ксении Бородиной. Об этом экс-участник проекта «Дом-2» рассказал во время трансляции на своем YouTube-канале.
В ходе эфира Рустам Солнцев в очередной раз затронул тему развода Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Пара официально рассталась в августе нынешнего года. О причинах распада союза знаменитости не высказываются. Ксения Бородина неоднократно говорила, что у нее пропало уважение к бывшему мужу, она не хочет с ним никогда общаться.

Солнцев намекнул, что причиной развода стали постоянные измены Курбана Омарова. Якобы у бизнесмена было немало отношений на стороне. При этом экс-участник «Дома-2» не осуждает предпринимателя. По его слова, очень сложно жить с Ксенией Бородиной.

По информации Телеграм-канала «Светские хроники», ведущая уже отреагировала на слова Солнцева. Она не собирается оставлять без внимания критику в свой адрес. По этому поводу знаменитость уже общалась с юристами. Для Ксении Бородиной имеет огромное значение репутация, а Рустам Солнцев порой выходит за рамки.

Источник: csn-tv.ru



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