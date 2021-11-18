 

“Достал пистолет и сделал несколько выстрелов в ногу”. В харьковском метро произошел конфликт из-за масок

18.11.2021, 12:28, Новости дня
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Харьковчане повздорили около 23.00 из-за неправильно надетых масок.

“Мужчина начал делать замечания. В свою очередь студенты начали нецензурно ругаться в его адрес. После выхода из вагона на платформе станции метро “Госпром” конфликт обострился и студенты начали толкать мужчину. Затем бывший полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов”, – рассказал руководитель окружной прокуратуры Игорь Белодид.

Экс-полицейский объяснил свои действия необходимой самообороной.

44-летний мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета, сообщили в пресс-службе Национальной полиции. За медицинской помощью обратился 23-летний мужчина. У него травма стопы, от госпитализации пострадавший отказался.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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