 

“Если бы голая”, “Аж больно стало”. Тодоренко в мини резко села на шпагат

18.11.2021, 12:28, Новости дня
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“Когда посмотрела чемпионат по бальным танцам и решила повторить”, – подписала видео Тодоренко.

Во время танца она энергично повертела перед камерой бедрами, сделала несколько оборотов, а затем резко села на шпагат.

“Вау, какой шпагат. Прямо с размаха”, – отреагировали фолловеры.

“Блин, аж самой больно стало”, – написали подписчики.

“Если бы голая”, – прокомментировали поклонники.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”.

Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын. Сейчас Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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