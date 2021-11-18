“Если бы голая”, “Аж больно стало”. Тодоренко в мини резко села на шпагат
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“Когда посмотрела чемпионат по бальным танцам и решила повторить”, – подписала видео Тодоренко.
Во время танца она энергично повертела перед камерой бедрами, сделала несколько оборотов, а затем резко села на шпагат.
“Вау, какой шпагат. Прямо с размаха”, – отреагировали фолловеры.
“Блин, аж самой больно стало”, – написали подписчики.
“Если бы голая”, – прокомментировали поклонники.
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Контекст:
Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”.
Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын. Сейчас Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.
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