 

Комитет Рады поддержал амнистию для украинцев, купивших фейковый COVID-сертификат

18.11.2021, 12:28, Новости дня
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“Теперь человек, использовавший поддельные документы, подтверждающие проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно заявил об этих фактах в орган”, – написала она.

По словам Устиновой, для этого необходимо прийти в районное отделение полиции, подать заявление об использовании поддельного COVID-сертификата, дать показания о том, где его взяли или у кого приобрели. После чего дело закрывается, а человек идет вакцинироваться.

Парламентарий выразила надежду, что 18 ноября Верховная Рада поддержит законопроект об усилении ответственности за подделку сертификатов, и в Украине за такое нарушение будут штрафовать до 170 тыс. гривен или сажать на три года в тюрьму.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/5410478212311943

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

17 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с августа этого года пограничники выявили 1737 недействительных и 594 поддельных COVID-сертификатов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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