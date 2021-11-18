 

В Госдуме призвали выделить деньги на отмену пенсионной реформы

18.11.2021, 12:18, Разное
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Профицит государственного бюджета следует направить на “восстановление социальной справедливости” и отмену “антинародной” пенсионной реформы. Так считает депутат Госдумы, лидер партии “Справедливая Россия – За правду” Сергей Миронов.

Миронов обратил внимание, что по данным Министерства финансов доходы бюджета в 2021 превысили расходы на 2,1 триллиона рублей. Парламентарий призвал использовать эти средства, чтобы снизить пенсионный возраст до прежних значений и вернуть индексацию пенсий для рабочих пенсионеров, сообщает Ura.ru.



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