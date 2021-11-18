 

Жители Тюменской области записали видео для Путина с просьбой отменить QR-коды

18.11.2021, 12:18, Разное
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Жители города Тобольск Тюменской области записали для президента России Владимира Путина видео с просьбой запретить принудительную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 и систему QR-кодов. Ролик был опубликован в социальных сетях.

На видеозаписи Тоболяки назвали недопустимым разделение людей по признаку вакцинации и обратили внимание, что сегрегация граждан запрещена Конституцией России. Они считают, что система QR-кодов провоцирует раскол в обществе и дискриминирует непривитых людей, в связи с чем призвали главу государства ввести уголовную ответственность для должностных лиц, которые принуждают граждан прививаться под угрозой увольнения, сообщает Ura.ru.



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