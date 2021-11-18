«Я оказался введенным в заблуждение»

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18.11.2021, 12:16, Разное
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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин записал обращение и признался в убийстве лося.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте, записал обращение и признался в убийстве лося. Видео размещено на YouTube-канале парламентария.

«Пришло время публично, открыто и гласно раставить все точки над «i». Мне нечего бояться и скрывать от общества. Поэтому честно поделюсь с Вами правдой об этом», — начал свой рассказ Рашкин.

По его словам, рано утром 28 октября он выехал в Саратов в поселок Лысые горы по приглашению «давних друзей». Его встретили Владимир Матросов и Александр Гношев.

«Спиртные напитки я не употребляю», — подметил Рашкин. Он добавил, что Матросов заверил Рашкина о наличии разрешения на охоту.

«Не доверять этим словам у меня не было никаких оснований,

так как до этого никогда не было ни одного случая, чтобы что-то не было оформлено для проведения охоты и участия в ней по приглашению», — объяснил депутат.

Затем парламентарий отправился на охоту. Рашкин нашел поляну, решил посмотреть, есть ли что вокруг, увидел животного, всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости, продолжает Рашкин, он увидел «силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана». Депутат выстрелил в животного два раза, и «силуэт упал». Подойдя к нему, Рашкин обнаружил, что убил лося, рассказывает депутат.

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Затем он, добравшись до домика Матросова, попросил Гношева помочь разделать тушу. После этого они погрузили тушу в машину, проехали «метров 30» и — автомобиль заглох. Минут через пять к ним начала «быстро приближаться группа машин».

«Кто они, какие цели они преследовали — я не знал. Внезапность, усталость, замешательство не давали оценить всю картину стремительно развивавшихся событий», — пояснил Рашкин.

Он добавил, что подчинился требованию приехавших людей и открыл автомобиль для досмотра, «так как не имел оснований к тому, чтобы даже подумать о том, что я сделал что-то незаконно».

«Затем они потребовали пояснить, что за мясо. Получив от меня ответ, что мясо — лося, они сказали, что на лося здесь охотиться запрещено и это незаконно <…>

Я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту.

В результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня <…> Я не нашел ничего лучше и выпалил, что нашел тушу этого лося»,— рассказал депутат.

Он снова заверил, что не пил, а «запах алкоголя», по его словам, исходил от его друзей. Он назвал произошедшее «спланированной провокацией» и добавил, что отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие опьянения на месте происшествия, так как опасался фальсификаций.

Рашкина задержали в ночь на 29 октября в Саратовской области с мертвым лосем в машине. СМИ писали со ссылкой на источники, что, по предварительным данным, депутат находился за рулем в нетрезвом состоянии, а в багажнике его машины была туша лося.

Сам Рашкин утверждал, что просто нашел ее в лесу, заметив уезжающую машину. МВД возбудило дело о незаконной охоте (п. а., ч. 1, ст. 258 УК), позже его забрал Следственный комитет. В тот же день сотрудники полиции сообщили об обнаружении оружия и охотничьего билета на имя Рашкина. Генпрокуратура 17 ноября попросила Госдуму лишить депутата КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.

Источник: Новая газета



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