 

Девушка открыла глаза и удивила весь интернет, ведь такой цвет глаз еще никто не видел

18.11.2021, 12:10, Разное
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Молодая американка, смогла удивить весь мир своей необычной внешностью. Ведь многие, кто первый раз видят девушку, не верят, что у неё действительно фиолетовые глаза.

У Mackenzie Strong еще с самого рождения диагностировали альбинизм. Этот недуг влияет не только на цвет кожи и волос, но и способен изменить цвет глаз.

Также стоит отметить, что при подобном заболевании человек очень восприимчив к ультрафиолету.

После своей первой публикации, девушка за считаные дни стала популярной. Более 400 000 человек постоянно следят за жизнью необычной американки. Mackenzie не ожидала подобной реакции интернет-сообщества, ведь она просто зарегистрировалась в социальной сети, чтобы общаться со своими друзьями.

Как призналась сама американка, она была в недоумении после того, как её первый ролик собрал за несколько часов более 20 000 просмотров, ведь он был только для её знакомых.

Вскоре она стала снимать короткие видео, в которых рассказывала в шуточной форме о своей болезни.

@kenzi.strong

♬ original sound — abigail

Американка старается не обращать внимание на злобных интернет-троллей, ведь многие из них пытаются постоянно её оскорбить. Но среди миллионной аудитории, большинство людей поддерживают необычную внешность девушки и советуют ей не стыдиться себя.

@kenzi.strong

#greenscreen

♬ original sound — Mackenzie



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