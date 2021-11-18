Мнение: Пора показать им, кто я на самом деле

Актуальные политические карикатуры китайских карикатуристов Ухэ Цилиня, Фан Зи и других.



Судный день.



"Я сожалею о вашей потере"



Мы украли вашу землю

Мы убили ваших людей

Мы похоронили вашего ребенка

Давайте примиримся



Я потрачу более 500 млрд. долларов чтобы остановить глобальное потепление.



Когда вы засыпаете на съезде по чрезвычайным климатическим условиям, вы должно показывать лидерство.



– Доложите, сэр!

– Мы попали в неизвестный объект!



"Назад в лодку" (к освобождению захваченной в Канаде вице-президента корпорации "Хуавэй".



Похороны двухлетних террористов.



"Я ложил на твою свободу".



Отслеживание происхождения.



Саммит G-7 1900 года.



"Ложный бог"

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