Мнение: Пора показать им, кто я на самом деле
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Актуальные политические карикатуры китайских карикатуристов Ухэ Цилиня, Фан Зи и других.
Судный день.
"Я сожалею о вашей потере"
Мы украли вашу землю
Мы убили ваших людей
Мы похоронили вашего ребенка
Давайте примиримся
Я потрачу более 500 млрд. долларов чтобы остановить глобальное потепление.
Когда вы засыпаете на съезде по чрезвычайным климатическим условиям, вы должно показывать лидерство.
– Доложите, сэр!
– Мы попали в неизвестный объект!
"Назад в лодку" (к освобождению захваченной в Канаде вице-президента корпорации "Хуавэй".
Похороны двухлетних террористов.
"Я ложил на твою свободу".
Отслеживание происхождения.
Саммит G-7 1900 года.
"Ложный бог"
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Источник: Colonel Cassad
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