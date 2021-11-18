 

Мнение: Пора показать им, кто я на самом деле

18.11.2021, 12:02, Разное
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Актуальные политические карикатуры китайских карикатуристов Ухэ Цилиня, Фан Зи и других.


Судный день.


"Я сожалею о вашей потере"


Мы украли вашу землю
Мы убили ваших людей
Мы похоронили вашего ребенка
Давайте примиримся


Я потрачу более 500 млрд. долларов чтобы остановить глобальное потепление.


Когда вы засыпаете на съезде по чрезвычайным климатическим условиям, вы должно показывать лидерство.


– Доложите, сэр!
– Мы попали в неизвестный объект!


"Назад в лодку" (к освобождению захваченной в Канаде вице-президента корпорации "Хуавэй".


Похороны двухлетних террористов.


"Я ложил на твою свободу".


Отслеживание происхождения.


Саммит G-7 1900 года.


"Ложный бог"

Источник: Colonel Cassad



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