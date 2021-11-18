От отравления алкоголем в Перми умерли пять человек

В Перми пятеро местных жителей скончались после отравления алкоголем, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«По версии следствия, 16 и 17 ноября трое жителей Дзержинского района, находясь в квартире, распивали приобретенный ранее спиртной напиток. После распития алкоголя хозяин квартиры скончался на месте, его жена и дочь были госпитализированы в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, умерли», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также этот алкоголь дочь погибших приносила соседям – женщине и ее сожителю. Они также употребили его и умерли.

В числе погибших – 58-летний житель города, его 59-летняя жена, их 39-летняя дочь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц».

Проведен осмотр места происшествия, изъяты следы и объекты для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз, ведется допрос свидетелей.

Также проводятся иные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что число отравившихся метанолом после вечеринки в Казани возросло до 15 – две пострадавших обратились за медицинской помощью в Москве и Башкирии.

Ранее в СК сообщили, что отравившиеся метанолом в Казани студенты спутали автомобильный антифриз с алкогольным напитком и употребили его. Там добавили, что молодые люди также купили контрафактный алкоголь, однако в нем метанол обнаружен не был.