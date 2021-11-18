При падении строительной люльки в Новосибирске погиб человек

На одной из новосибирских стройплощадок сорвалась люлька с тремя рабочими, погиб человек, двое пострадали, сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел в четверг на строительной площадке 25-этажного дома по улице Большевистская, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«По предварительной информации оборвался трос. Пострадали трое рабочих, один из них скончался», – добавили там.

В связи с происшествием надзорный орган начал проверку. «Прокуратура проверит исполнение законодательства об охране труда и оценит соблюдение требований безопасности при проведении работ на строительном объекте», – заключили в ведомстве.

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