Кроссовер Honda Pilot покидает рынок РФ в 2021 году

Полноразмерный кроссовер Honda Pilot уходит с российского рынка.

На официальном сайте российского подразделения компании уже удалили информацию о паркетнике, тогда как отдельные экземпляры Honda Pilot все еще доступны у некоторых дилеров. Вместе с тем последующие поставки кроссовера в РФ не запланированы, тогда как в первом квартале следующего года выйдет новая модель CR-V.

Известно, что под капотом новой модели установлен 3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 249 л.с. Также указано, что новинка имеет автоматическую трансмиссию, систему полного привода, а также ряд режимов, удобных при конкретных погодных условиях. Остальные особенности модели пока остаются засекреченными.