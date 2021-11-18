 

Кроссовер Honda Pilot покидает рынок РФ в 2021 году

18.11.2021, 11:56, Новости дня
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Полноразмерный кроссовер Honda Pilot уходит с российского рынка.

На официальном сайте российского подразделения компании уже удалили информацию о паркетнике, тогда как отдельные экземпляры Honda Pilot все еще доступны у некоторых дилеров. Вместе с тем последующие поставки кроссовера в РФ не запланированы, тогда как в первом квартале следующего года выйдет новая модель CR-V.

Известно, что под капотом новой модели установлен 3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 249 л.с. Также указано, что новинка имеет автоматическую трансмиссию, систему полного привода, а также ряд режимов, удобных при конкретных погодных условиях. Остальные особенности модели пока остаются засекреченными.



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