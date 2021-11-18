 

Представлен Kia Sportage 2023 Hybrid с низким расходом топлива

18.11.2021, 11:56, Новости дня
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Южнокорейская марка KIA официально презентовала обновленный кроссовер Sportage 2023 модельного года.

Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой, отличающейся экономичным расходом топлива и увеличенной производительностью. В частности, в смешанном цикле на 100 километров пути потребляется 6 литров. Мощность гибридного кроссовера Sportage 2023 модельного года составляет 226 л.с. В салоне применили качественные материалы отделки.

Известно, что в продаже также доступна версия с 1,6-литровым мотором и электромотором с аналогичной мощностью. Приобрести модель можно с автоматической коробкой передач и версиями с полным или передним приводом. В салоне установили цифровую приборную панель и 12,3-дюймовый экран мультимедийного центра.



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